Карта бойових дій на 08.05.2022 – ситуація на фронті

На 74-ту добу повномасштабної війни росіяни не полишають намірів встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей, щоб мати сухопутний коридор до окупованого Криму.

Карта бойових дій в Україні на 08.05.2022

На Слобожанському напрямку армія РФ прагне не допустити подальшого просування Збройних сил України в бік державного кордону України на північ та північний схід від Харкова.

Ворог відкриває вогонь із артилерії в районах Прудянки, Слатиного та Циркунів та обладнує позиції в районі Козачої Лопані задля посилення оборони.

На Ізюмському напрямку ворог готується до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Щоб посилити свої угруповання, передислокував із території РФ до цих районів дві батальйонні тактичні групи зі складу 35 загальновійськової армії.

Зараз дивляться

Росіяни обстрілюють з артилерії позиції підрозділів Сил оборони та уточнюють їхнє положення у районах Ізюма та Кам’янки із залученням засобів повітряної розвідки.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступ у напрямку Новомихайлівки.

На Лиманському напрямку росіяни штурмом захопили північну околицю Шандриголового.

На Маріупольському напрямку армія РФ продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу Азовсталь та штурмувати їх із залученням артилерії та танків.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військових та цивільних об’єктах, перегруповує та посилює підрозділи, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

На Криворізькому напрямку росіяни розвідували позиції підрозділів Збройних мил України за допомогою безрілотника Орлан-10.

Напруженою залишається ситуація на Бессарабському напрямку. Там збройні формування в Придністровському регіоні Молдови та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у повній бойовій готовності.

В акваторіях Чорного та Азовського морів район ведення бойових дій ізолюють кораблі Чорноморського флоту РФ. Останні ведуть розвідку та забезпечують вогневу підтримку на Приморському напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямку суттєвих змін Генеральний штаб ЗСУ не зафіксував.

Однак загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі зберігається.

Ділянку українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях прикривають підрозділи Збройних сил РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW