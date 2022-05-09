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Луганщина: російські окупанти обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Луганщина: російські окупанти обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську.

– Внаслідок влучення рашистських снарядів спалахнули виробничі потужності заводу, а саме встановлення з одержання сірки та станція змішування речовин. Площа пожежі 360 кв.м є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Рятувальники намагалися приборкати вогонь, однак розпочався артилерійський обстріл, і пожежники були змушені зупинитися та залишили зону небезпеки, – повідомив Гайдай на своєму каналі в Telegram в неділю, 8 травня.

За його словами, подальше гасіння заводу неможливе, оскільки російські обстріли не вщухають.

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Фото: Сергій Гайдай

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