Надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які не встигли офіційно оформитись та не можуть офіційно підтвердити участь у війні після 24 лютого, буде розглянуто Міністерством ветеранів.

Про це в етері національного телемарафону розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

За її словами, станом на 24 лютого в Україні налічувалося близько 500 тис. ветеранів зі статусом учасника бойових дій.

Переважна більшість з них пішла до лав ЗСУ, ТРО чи добровольчих формувань територіальних громад.

– Законом України надається право добровольцям, які включилися після 24 лютого до сил територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, отримати статус учасника бойових дій після перемоги України. Коли почалася широкомасштабна військова агресія, ніхто не міг точно знати, куди на територію України розповсюдиться театр воєнних дій. Тому потенційно надали всім добровольцям право, а лише порядок його надання буде узгоджуватись у відповідному порядку Збройними силами України, – сказала Юлія Лапутіна.

Міністр у справах ветеранів нагадала, що територіальна оборона – це окремий вид Збройних сил, тому статус учасника бойових дій для них буде надаватися саме Міністерством оборони. Водночас Мінветеранів буде долучене до цього процесу, особливо у тих випадках, коли захисник не встиг документально оформитися.

Зараз дивляться

– Статус учасника бойових дій повинен надаватись відповідно до бойових розпоряджень. Будь-який службовець не може вийти на виконання бойового завдання без бойового розпорядження. В цьому розпорядженні міститься інформація про те, куди особа їде і що вона там виконує. За результатами повернення військовослужбовця комісія Міністерства оборони або іншого силового відомства це розглядає. В Збройних силах все чітко, – пояснила Юлія Лапутіна.

Вона додала, що для надання статусу добровольцям, що не пройшли оформлення, буде залучатись комісія, що проводитиме оцінку за відповідними критеріями.

– Якщо людина надала всі потрібні документальні підтвердження і вони правдиві, то вона обов’язково отримає статус учасника бойових дій, – сказала міністерка.

Раніше Лапутіна розповідала, що статус УБД зможуть отримати лише ті добровольці, які брали участь у бойових діях.