Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бундестагу Німеччини Бербель Бас у Києві.

Глава держави відзначив, що її візит в Україну у День пам’яті та примирення є досить важливим. Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Він наголосив, що Україна очікує від Німеччини сильного та впевненого лідерства у допомозі нашій країні в боротьбі з російським агресором.

Володимир Зеленський і Бербель Бас обговорили передусім подальше оборонне сприяння Україні з боку Німеччини, а також посилення санкцій проти Росії.

Окрему увагу було приділено руху України до членства в ЄС. Володимир Зеленський сподівається, що німеччина підтримає надання нашій країні статусу кандидата.

Зараз дивляться

Також Володимир Зеленський подякував Німеччині за фінансову підтримку економіки України та закликав відіграти провідну роль у відбудові зруйнованих російською армією українських територій.

Зі свого боку Бербель Бас подякувала Володимиру Зеленському за зустріч. Вона зазначила, що для неї дуже важливо саме 8 травня бути в Україні та мати можливість вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни.