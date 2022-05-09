Попри заборону: українці у Берліні розгорнули величезний прапор України

Українці у Берліні, незважаючи на заборону, розгорнули величезний 30-метровий прапор України.

Відео з місця проведення акції у неділю, 8 травня, опублікували у себе на YouTube Факти ICTV.

– Коли українцям сказали, що не можна приносити із собою українську символіку, ми цього не зрозуміли. І зараз ми вийшли із символікою. (Прапор України, – Ред.) – тридцять метрів. Якось так, – розповіла одна із учасниць заходу.

Активісти скандували “Україна” та принесли з собою крім величезного прапора маленькі, а також синьо-жовті стрічки та іншу українську символіку.

Нагадаємо, влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.

Раніше повідомлялося, що берлінська влада отримала заявки на проведення близько 50 демонстрацій та заходів 8-9 травня.

У зв’язку з цим там визначили низку обмежень у 15 районах, ймовірно, побоюючись виникнення конфліктних ситуацій.

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Серед символів, що потрапили під заборону, виявилися літери V або Z, які використовуються росіянами у війні проти України, георгіївські стрічки та інша символіка на підтримку війни Росії проти України.