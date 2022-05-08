Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські окупанти знизили інтенсивність боїв у напрямку Маріуполя. Про це йдеться у зведенні Генштабу у неділю, 8 травня.

Водночас супротивник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Метою рашистів є встановлення повного контролю на території Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримським півостровом.

– Основні зусилля ворог зосередив на знищенні аеродромної інфраструктури з метою запобігання діям нашої авіації, зокрема БпЛА Байрактар, підтримці дій підрозділів повітрям у смузі відповідальності угруповання Об’єднаних сил та в Чорноморській операційній зоні. Наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що на Слобожанському напрямку противник концентрує резерви на території Білгородської області для ведення бойових дій поблизу державного кордону України.

Зокрема, вже підтверджено розгортання у зазначених районах окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Харківському напрямку окупанти зосередилися на недопущенні просування наших військ: посилили угруповання за рахунок переміщення із району відновлення боєздатності підрозділів зі складу Західного військового округу. Рашисти продовжують обстрілювати громадську інфраструктуру.

– На Ізюмському напрямку ворог здійснював перегрупування своїх підрозділів, поповнював запаси з метою нарощування наступальних можливостей та проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА Орлан-10 з метою уточнення позицій наших військ. На Донецькому та Таврійському напрямах противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, – йдеться у заяві.

Загалом, як уточнюється, в останню добу ворог активізував ведення бойових дій: він намагається здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, проводить перегрупування, поповнення втрат, нарощує системи протиповітряної оборони та матеріально-технічне забезпечення, імовірно з метою активізації бойових дій у районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Зараз дивляться

Окупанти безрезультатно спробували наступати на Лиманському напрямку, щоб взяти під повний контроль населений пункт Олександрівка, а також за підтримки артилерії закріпитися на північній околиці населеного пункту Шандриголово. Також агресори безуспішно спробували зайняти Рубіжне на Сєвєродонецькому напрямку.

– На Попаснянському напрямку намагається зайняти позиції у населеному пункті Попасна та взяти під контроль ділянку автодороги Попасна – Бахмут. Веде наступ у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху немає, продовжуються бої. На Курахівському напрямку намагається покращити тактичне становище у напрямку населеного пункту Новомихайлівка, успіху немає, – перерахували у відомстві.

Тим часом на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активізував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Оріхів, Гуляйполі, Камишеваху, Ясній Поляні.

На Південнобузькому напрямку вороги намагаються утримати зайняті позиції за допомогою 15 батальйонних тактичних груп та не проводять активних бойових дій.

– Здійснюють обстріл з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню позицій підрозділів наших військ. Проводять поповнення втрат. Застосовують армійську авіацію у районі населеного пункту Кар’єрне, – сказано у заяві.

Тим часом, на тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують заходи адміністративно-поліцейського режиму. Зокрема, посилюють фільтраційні заходи за допомогою підрозділів Росгвардії у Геройському, Голій Пристані та Херсоні.

Українські військові зазначають, що морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство.