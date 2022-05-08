Офіцер управління розвідки полку Азов Ілля Самойленко розповів, як довго захисники мають намір тримати оборону обложеного російськими агресорами Маріуполя.

– У нас є зв’язок із командуванням та наказ тримати оборону. Ми збираємось стояти стільки, скільки потрібно, – сказав Самойленко.

Водночас він наголосив, що бійці вже витратили всі свої ресурси для ефективної оборони, а тому можуть бути лише евакуйовані.

– У нас все ще є провізія, вода та зброя, зокрема артилерія, але ми не можемо її використати, бо ми близько до міста. Але всі наші ресурси обмежені, ми не отримували оновлення ресурсів. Ми боротимемося за найкращий вирішення ситуації, – повідомив Самойленко.

За його словами, більшість захисників ще мають зв’язок із сім’ями, і вони захоплюються підтримкою рідних.

– Якось ми зустрінемося з нашими рідними, дружинами та друзями і святкуватимемо перемогу, але ми маємо боротися за нашу перемогу, – сказав офіцер.

Самойленко повідомив, що знає про великий міжнародний розголос з приводу того, що відбувається в Маріуполі, і зазначив, що багато хто хоче допомогти, але не знає, як.

Він закликав втрутитися в те, що відбувається, будь-яку країну, яка не є Росією і яка не пов’язана з цим агресором.

– Будь-яка країна, яка має достатньо мужності втрутитися та зупинити Росію, це було б добре для нас, – резюмував він.

Читайте Хронологія Азовсталь