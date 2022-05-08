У небі під Одесою збили російську крилату ракету та безпілотник Форпост

В Одесской области в полдень 8 мая подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Юг уничтожили российский ударный беспилотник-разведчик Форпост.

Наше ПВО также ликвидировало вражескую крылатую ракету, выпущенную многоцелевым российским истребителем СУ-35 со стороны Черного моря.

За вчора, 7 травня, ЗСУ знищили 19 ворожих безпілотників (за весь час повномасштабної війни РФ в Україні – 360), а також збили дві крилаті ракети (загалом – 92). Сьогоднішні втрати Росії будуть враховані у ранковому зведенні Генштабу завтра, 9 травня.

Перед цим жителі Одеси повідомляли про кілька вибухів у місті.

Ще раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що День пам’яті жертв Другої світової війни цьогоріч в Україні відбувається під безперервні звуки повітряної тривоги, а Одеса зазнає масованих ракетних ударів Росії.

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