Офіцер управління розвідки полку Азов Ілля Самойленко розповів про те, як командир 36-ї бригади українських морських піхотинців Володимир Баранюк вирішив дезертирувати з оточеного Маріуполя з танками, невеликою кількістю людей та боєприпасами.

Самойленко наголосив, що у разі виникнення такої критичної ситуації, як зараз, у військових може бути лише кілька варіантів.

– Перший варіант: можна відкласти зброю та чекати кінця: це буде повільна смерть від голоду чи швидка від бомб. Другий – спробувати втекти, як боягуз. Думати тільки про власне життя, а не про обов’язки та присягу. Саме таке сталося з командиром морпіхів 36-ї бригади: він відмовився виконувати наказ та спробував втекти з міста з невеликою групою. Такий варіант може призвести до смерті, одна людина загинула. Третій варіант: можна здатися. Четвертий: єдиний спосіб, який гарантує вам життя і за який вам не буде соромно – це стояти і боротися, – наголосив він.

Самойленко повідомив, що зараз військові в Маріуполі знаходяться на відстані понад 100 км від українських позицій, а тому прорив до них є неможливим.

– Ми з самого початку знали, що полк Азов не має високих шансів на виживання… Ми можемо загинути будь-якої миті. Будь-який контакт із зовнішнім світом може бути останнім. Ми загинемо тут, більшість з нас це знає. Наше головне послання таке: зробіть так, щоб наші зусилля не були марними. Багато хто віддав свої життя за те, щоб захистити Україну та вільний світ, – резюмував офіцер.

Він уточнив, що не думає, що росіяни зупиняться на війні з Україною і, у разі перемоги, на війні з тією самою Польщею – глава Кремля Володимир Путін, на його думку, піде далі.

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Фото: Азов