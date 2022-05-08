Росія уже знищила 116 храмів релігійних святинь. Переважно, це православні храми – їх зруйнували аж 91. Є також мечеті, синагоги, католицькі та протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адмінбудівлі.

Державна служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) створила інтерактивну мапу руйнування культових споруд.

Найбільше постраждали Донеччина, Київщина та Харківщина. Тут – понад половина з усіх зафіксованих нині випадків ушкоджень сакральних споруд України. Не шкодували навіть зазвичай прихильні до Росії заклади УПЦ-МП. Два дні тому з неба розбомбили Святогірську Лавру, де ховаються мирні мешканці.

Та руйнування зафіксували у 13 областях.

Джерело: ДЕСС

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Фото: ДЕСС