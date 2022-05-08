Жодне місто не може почуватися у безпеці: Веніславський про ймовірність обстрілів 8-9 травня

В акваторії Чорного моря зараз перебувають надводні та підводні кораблі із сумарним запасом понад 20 ракет і всі вони мають за ціль територію України. Тож жодне місто на сьогодні не може почуватися у безпеці та залишається під загрозою ракетних ударів протягом 8-9 травня.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

– Ми перебуваємо у небезпеці сьогоднішній та завтрашній день, 8 та 9 травня, через певний символізм. За даними ЗСУ та ГУР, протягом останньої доби ворог використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95, він запускав крилаті ракети типу повітря-земля з території навіть Волгоградської області, яка знаходиться за багато тисяч кілометрів від України, для того, щоб вони залишалися поза зоною дій наших сил ППО. На сьогодні не можна виключати повторення цього, – говорить Веніславський.

Політик зазначає, що не можна виключати ударів по столиці України – місту Києву. Адже для РФ дуже потрібно демонструвати “успіхи” у такі дні, які для ворога є особливо символічними. Удари по відносно спокійних територіях західної України покликані перш за все викликати страх та є складовою терористичної стратегії РФ у війні проти нашої держави.

Влада у черговий раз закликає українців особливо 8 та 9 травня не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і відразу слідувати до укриття.