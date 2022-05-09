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Факти / Світ

Більшість обіцяних США гаубиць вже в Україні – CNN

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Більшість обіцяних США гаубиць вже в Україні – CNN

Високопоставлений представник Міністерства оборони США повідомив CNN, що Америка вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 тис. із 184 тис. боєприпасів до них.

За даними видання, чиновник також повідомив, що понад 310 українських солдатів пройшли навчання поводженню з гаубицями і ще 50 із лишком нині продовжують проходити навчання. Новий окремий двотижневий курс з обслуговування гаубиць починається сьогодні.

Щонайменше 20 українців пройшли навчання з керування безпілотником Phoenix Ghost, 60 українців – бронетранспортером (БТР) M113, ще 45+ сьогодні завершили навчання з цього БТР, а 15 українських військових завершили навчання за Q64 – мобільною РЛС ПЛ. Він уточнив, що другий клас розпочинає навчання роботі з цією РЛС.

Також принаймні 13 поставок із семи різних країн прибули на різні перевалочні пункти по всьому регіону, зокрема дробовики, запасні частини, Хамери, генератори і навіть пара додаткових гаубиць, зазначив чиновник.

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