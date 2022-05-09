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Факти / Україна

Дипломати РФ в ООН “абсолютно” змінили поведінку з початком повномасштабної війни – США

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дипломати РФ в ООН “абсолютно” змінили поведінку з початком повномасштабної війни – США

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що поведінка російських дипломатів, з якими вона працює в Нью-Йорку, “абсолютно” змінилася з того часу, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Про це у понеділок, 9 травня, повідомило видання CNN.

– З першого дня, 24 лютого, коли ми сиділи на екстреному засіданні Ради Безпеки, а росіяни були головою Ради безпеки, ми побачили, що їхня поведінка у Раді значно змінилася, – заявила Лінда Томас-Грінфілд у Брюсселі.

Томас-Грінфілд сказала CNN, що російські дипломати в ООН “однозначно” зачитують підготовлені коментарі.

– Ми знаємо і чекаємо, коли вони відреагують на те, що ми говоримо, але я підозрюю, що все дуже добре продумано для них і написано за сценарієм, – розповіла вона.

На думку американського посла, у російських дипломатів вигляд такий, наче їм некомфортно. Вона зазначила, що бачить це за тим, як вони поводяться.

Томас-Грінфілд додала, що вона бачить, що її російський колега з’являється у Раді безпеки ООН рідше, ніж до повномасштабного нападу РФ.

За її словами, тепер він часто надсилає замість себе свого заступника чи спеціалістів.

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Вона також зауважила, що, на її думку, російські дипломати в ООН були захоплені зненацька атакою 24 лютого.

– Я думаю, що вони дізналися про напад тоді ж, коли й ми в Раді безпеки, – припустила посол США, маючи на увазі екстрену нараду, яка проходила в той же час у штаб-квартирі ООН.

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Джерело: CNN

Фото: Pixabay

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