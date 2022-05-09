Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що поведінка російських дипломатів, з якими вона працює в Нью-Йорку, “абсолютно” змінилася з того часу, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Про це у понеділок, 9 травня, повідомило видання CNN.

– З першого дня, 24 лютого, коли ми сиділи на екстреному засіданні Ради Безпеки, а росіяни були головою Ради безпеки, ми побачили, що їхня поведінка у Раді значно змінилася, – заявила Лінда Томас-Грінфілд у Брюсселі.

Томас-Грінфілд сказала CNN, що російські дипломати в ООН “однозначно” зачитують підготовлені коментарі.

– Ми знаємо і чекаємо, коли вони відреагують на те, що ми говоримо, але я підозрюю, що все дуже добре продумано для них і написано за сценарієм, – розповіла вона.

На думку американського посла, у російських дипломатів вигляд такий, наче їм некомфортно. Вона зазначила, що бачить це за тим, як вони поводяться.

Томас-Грінфілд додала, що вона бачить, що її російський колега з’являється у Раді безпеки ООН рідше, ніж до повномасштабного нападу РФ.

За її словами, тепер він часто надсилає замість себе свого заступника чи спеціалістів.

Зараз дивляться

Вона також зауважила, що, на її думку, російські дипломати в ООН були захоплені зненацька атакою 24 лютого.