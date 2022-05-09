Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 9 травня 2022. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися щодня, про них ви зможете дізнатися на сайті https://uz-vezemo.com/.

9 травня через тривалу комендантську годину тимчасово скасовано приміські поїзди, які курсують до Запоріжжя та зворотно.

Розклад потягів із Запоріжжя

12:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 4/3 Запоріжжя-1 – Львів

17:45 174/173 Запоріжжя-1 – Хмельницький

19:17 86/85 Запоріжжя-1 – Львів

19:27 88/87 Олександрія – Ковель

21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.