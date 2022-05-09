Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 75 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>415 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна

Евакуація з Києва: розклад поїздів на 9 травня 2022 року

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Евакуація з Києва: розклад поїздів на 9 травня 2022 року

Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 9 травня 2022 року.  За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Києва:

22:38 46/45 Лозова – Ужгород

Графік руху потягів, які 9 травня курсують з Києва за кордон:

  • 08:30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
  • 14:07 749/750 Київ-Пас – Відень
  • 19:13 67/68 Київ-Пас – Варшава

Графік руху платних потягів, які 9 травня курсують з Києва:

  • 04:02 21/22 Харків-Пас – Трускавець
  • 06:30 174/173 Запоріжжя-1 – Хмельницький
  • 06:59 1/2 Миргород – Харків-Пас
  • 07:20 786/785 Київ-Пас – Шостка
  • 08:00 722 Київ-Пас – Харків-Пас
  • 08:03 50/49 Трускавець – Київ-Пас
  • 12:11 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 12:17 885 Київ-Пас – Рівне
  • 13:38 779/780 Київ-Пас – Суми
  • 14:20 45/46 Ужгород – Лозова
  • 14:25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
  • 15:02 55/56 Фастів – Львів
  • 15:17 867 Київ-Пас – Гречани
  • 17:00 705/706 Київ-Пас – Пшемисль
  • 17:09 13/14 Київ-Пас – Солотвино
  • 17:42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
  • 17:42 792/791 Київ-Пас – Кременчук
  • 18:30 81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 19:06 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 19:48 95/96 Київ-Пас – Ворохта
  • 20:05 29/30 Київ-Пас – Ужгород
  • 20:12 49/50 Київ-Пас – Трускавець
  • 20:21 57/59 Київ-Пас – Ворохта
  • 20:21 60/58 Київ-Пас – Чоп
  • 21:07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 21:15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 21:22 97/98 Київ-Пас – Ковель
  • 21:28 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг
  • 21:54 164/163 Київ-Пас – Харків-Пас
  • 22:22 7/8 Коломия – Чернівці
  • 22:37 91/92 Київ-Пас – Львів
  • 22:54 23/24 Ковель – Київ-Пас
  • 23:05 176/175 Жмеринка – Запоріжжя-1
  • 23:59 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Зараз дивляться

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Укрзалізниця

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка