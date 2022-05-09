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Факти / Україна

Інформація про викрадену з Чорнобильської АЕС колбу з радіоактивною речовиною – фейк

Валентина Летяк редакторка стрічки
Фейк про колбу з ЧАЕС

На Чорнобильській АЕС спростували інформацію Енергоатома, оприлюднену 7 травня, про те, що у Бучі нібито знайшли колбу з радіоактивною речовиною, викраденою росіянами.

– Під час окупації промислового майданчика станції жодних ядерних чи радіоактивних речовин викрадено не було. Працівники ЧАЕС зберегли повний контроль над ядерними та радіоактивними матеріалами на території станції, – запевняють в адміністрації атомної електростанції.

Атомники також звернулися до колег з Енергоатому з проханням спростувати дезінформацію та видалити згадку про це у своєму Telegram-каналі.

Вони також просять ретельніше перевіряти таку інформацію перед публікацією, оскільки подібні заяви сіють паніку серед населення.

7 травня на офіційному Telegram-каналі Енергоатом повідомив, що одна із вкрадених під час окупації росіянами Чорнобильської АЕС колб з радіоактивною речовиною знайшлась у Бучі.

Дивну знахідку нібито знайшов у власному будинку місцевий житель після перебування у ньому окупантів. Чоловік викликав саперів. Повідомлялося також, що радіаційний фон колби, в якій була ртуть, значно перевищував норми.

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Фото: Енергоатом

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