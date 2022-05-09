Катував людей під Броварами: відомо ім’я ще одного військового, причетного до злочинів РФ

Російський військовослужбовець Антон Струєв – командир мотострілецької роти 15 бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ, якому Офіс генпрокурора України повідомив підозру у жорстокому поводженні з мирним населенням Київської області.

Ім’я чергового військового, причетного до воєнних злочинів Росії, назвала генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, у березні у селі Мокрець Броварського району Струєв разом зі співслужбовцями взяли у полон двох мирних мешканців, під час допитів вибивали у них інформацію про патріотів, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони.

– Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир роти вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал, – уточнює генпрокурор.

Згодом Міноборони РФ та пропагандиські канали оспівували звірства цього офіцера, як “подвиг”, що лише доводить – усі воєнні злочини в Україні виконувалися за прямою вказівкою Кремля, наголошує Венедіктова.

– Цей командир роти – вже третій військовослужбовець цієї “миротворчої” бригади РФ повідомлений про підозру в порушенні законів та звичаїв війни в Броварському районі. Ще двоє його співслужбовців викриті у жорстокому знущанні із військовополоненого та із священника у селі Богданівка, – розповіла вона.

Генпрокурор також просить усіх, хто впізнав цього росіянина та має інформацію про його участь в інших воєнних злочинах, надсилати докази на єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/, або звертатися до Київської обласної прокуратури.

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Фото: Ірина Венедіктова