На Дніпропетровщині пізно ввечері окупанти обстріляли Зеленодольську громаду, де кілька вулиць в одному з сіл залишилися без світла. Люди не постраждали.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на зведення від обласних воєнних адміністрацій.

У Чернігівській області 8 травня близько 17.00 російські військові обстріляли із міномета околиці сіл Городнянської громади неподалік держкордону. За попередніми даними, жертв немає.

Околиці Харкова вдень кілька разів обстріляли з РСЗВ, постраждалих немає. А ось у Харківському районі дві людини отримали поранення, одна загинула.

Протягом доби активні обстріли тривали в Богодухові та районі: четверо поранених та троє загиблих.

Увечері 8 травня окупанти обстрілювали Лозівський та Золочівський райони: дві людини отримали поранення. Тривають бої на Ізюмському напрямку.

Зараз дивляться

Луганська область продовжує потерпати від обстрілів. У містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ та селі Шипілове пошкоджено п’ять об’єктів: житлові будинки, господарчі споруди, зруйновано молитвений будинок.

Через обстріли загинуло три людини, з них двоє – це волонтери з Закарпаття. Поранення отримали три людини. Вночі тривав обстріл Лисичанська.

На Донеччині вночі тривали обстріли Новомихайлівки, Авдіївки, Мар’їнки, населених пунктів Очеретинської тергромади. Наразі є інформація про одного пораненого цивільного у Новомихайлівці.

Складна ситуація у Лиманській та Святогірській територіальних громадах.

У Сумській області близько 18.00 окупанти завдали авіаудару по найбільшому і найстарішому єврейському кладовищі.

В Одеській області за день 8 травня сталося кілька ракетних атак. Шість ракет знищили силами ППО.

Ракети влучили в Арцизькій громаді, там пошкоджено електропідстанцію ​​й газогін, зруйновано кілька приватних будинків. В Одесі окупанти завдали ударів по зоні відпочинку. На жаль, є постраждалі.

У Херсонській області військові РФ та місцеві колаборанти активно готувались до святкування 9 травня. У всіх великих містах окупанти порозвішували бігборди та сіті-лайти з радянською символікою та закликом долучитися до ходи Безсмертного полку.

У самому Херсоні на Площі свободи окупанти встановили сцену і фотографії радянських часів. Є інформація, що для масовки завозять акторів із Сімферополя та “ДНР”.

На Миколаївщині вдень постійно оголошували повітряні тривоги. За попередньою інформацією, вдень ворог обстріляв Широківську та Снігурівську громади. Жертв та постраждалих немає. Пошкоджень також.

Під ранок обстрілу завдали по селу Шевченкове, де загорілася трава.