Евакуація з Азовсталі та вибухи в Одесі та на Сумщині: що відбувається на 75-у добу війни в Україні

Сьогодні розпочалась 75-та доба широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. Російський ворог продовжує зазнавати значних втрат у боях із нашими воїнами. Наразі під тимчасовою окупацією залишаються деякі території в Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Окупанти продовжують масовані ракетні обстріли українських міст: минулої доби повітряна тривога тривала по всій Україні, про вибухи повідомляли в Одесі, Лисичанську, Сумщині.

Важливо те, що на Маріупольському напрямку ворог значно знизив інтенсивність боїв, а з Азовсталі вдалося евакуювати 173 людини.

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