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Факти / Україна
Марта Бондаренко |
Евакуація з Азовсталі та вибухи в Одесі та на Сумщині: що відбувається на 75-у добу війни в Україні

Евакуація з Азовсталі та вибухи в Одесі та на Сумщині: що відбувається на 75-у добу війни в Україні

Сьогодні розпочалась 75-та доба широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. Російський ворог продовжує зазнавати значних втрат у боях із нашими воїнами. Наразі під тимчасовою окупацією залишаються деякі території в Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Окупанти продовжують масовані ракетні обстріли українських міст: минулої доби повітряна тривога тривала по всій Україні, про вибухи повідомляли в Одесі, Лисичанську, Сумщині.

Важливо те, що на Маріупольському напрямку ворог значно знизив інтенсивність боїв, а з Азовсталі вдалося евакуювати 173 людини.

Про найважливіші події дня – у текстовій трансляції на Фактах ICTV

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07:15 - 09 травня
Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі

Новий пакет санкцій на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, стосуватиметься торгівлі. Так, мито підвищать на 35%. Імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, зокрема платину і паладій.

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06:56 - 09 травня

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що в Україні ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом.

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