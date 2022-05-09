Насичений день для України: Канада скасовує мита, а до Ужгорода завітала дружина Байдена

Канада скасовує митні обмеження для України на термін протягом одного року.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Раніше про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час спільної конференції з українським лідером у Києві.

Володимир Зеленський подякував канадському прем’єру за візит до української столиці.

– Я вдячний Джастіну за візит в нашу державу. Саме зараз, саме у цей день. Потужний жест підтримки і віри в майбутнє нашого народу, – сказав він.

Протягом дня в Києві відбулись двосторонні переговори між українською та канадською делегаціями.

– Домовились про розширення економічної і оборонної співпраці. Маємо надзвичайно важливе рішення Канади – скасувати усі барʼєри в торгівлі терміном на один рік. Дякуємо, Канадо. Ця домовленість досягнута на переговорах з паном Трюдо і працюватиме в інтересах як українського, так і канадського народів, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що Канада має потужний потенціал в протимінній роботі.

– Розраховуємо, що цей потенціал буде застосований в Україні – там, де російські окупанти залишили тисячі мін, розтяжок, снарядів, – сказав президент.

Водночас Джастін Трюдо оголосив, що тарифи для України скасовуються на весь імпорт.

Зараз дивляться

– Ми вже надали 25 млн доларів міжнародній продовольчій програмі і скасуємо тарифи на весь імпорт з України на наступний рік… Ми будемо продовжувати допомогу, яку ми вже надавали і будемо надавати Україні, — сказав очільник уряду Канади.

Джастін Трюдо також заявив про посилення санкцій проти РФ у майбутньому. Зокрема, йдеться про зменшення залежності від енергоресурсів Росії та обмеження націлені проти російських олігархів і політичного керівництва РФ.

Насичений день для України

Крім того, Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 8 травня підбив підсумки насиченого дня для України.

Так, президент України сьогодні провів переговори в рамках Групи семи (G7), результатом якого стало спільне комюніке лідерів Великої сімки. В ньому, зокрема, країни оголосили про поетапну відмову від російської нафти.

Під час зустрічі з прем’єром Канади президент Зеленський нагородив українських саперів.

Крім того, до Ужгорода завітала перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден, яка провела зустріч з першою леді України Оленою Зеленською. Візит дружини президента США був приурочений до Дня матері в Україні.

Крім того, Володимир Зеленський 8 травня провів переговори у Києві з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Під час зустрічі очільник хорватського уряду підтримав українську боротьбу за незалежність.

Також у неділю Володимир Зеленський зустрівся з президентом норвезького Стортингу (парламенту) Масудом Гарахані.

Крім того, український лідер встиг провести переговори з президенткою німецького Бундестагу Бербель Бас, яка 8 травня змогла відвідати Бучу, коли ж віцепрезидент бундестагу Катрін Герінг-Екардт завітала до Одеської області.

Поза зустрічей на президентському рівні, до України 8 травня завітав Боно, лідер гурту U2, який виступив з концертом у метрополітені Києва.