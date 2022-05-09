В Україні зараз триває “гаряча фаза” розв’язаної Росією повномасштабної війни. А тому зберігається небезпека ракетних ударів РФ на всій території нашої держави.

Про це поінформувала в ефірі загальнонаціонального телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона нагадала, що 9 травня для країни-агресора – це своєрідна “сакральна” дата.

– Дійсно, 9 травня для РФ – це ледь не ключова “скрєпа”, на якій вони будують всю свою міфологію та міфічну героїзацію свого минулого. До цього дня їм обов’язково потрібно щось показувати своєму населенню, щоб скріплювати оцю впевненість у їхній непереможності, – зазначила Маляр.

Вона уточнила, що міфічну героїзацію минулого в РФ підживлюють штучно створеними “перемогами”. А нинішню повномасштабну війну в Україні агресор намагається “прив’язати” до історії з Другою світовою війною.

– І на тлі цього можуть бути провокації, якісь ускладнення. Ми до цього готові і розглядаємо ці сценарії. Ми повинні розуміти, що у будь-якому випадку, 9 травня, 10-те чи 15-те – все одно у нас триває “гаряча фаза” війни. І це означає, що небезпека, якщо ми говоримо про ракетні удари, зберігається по всій території України, – наголосила Маляр.

У зв’язку з цим вона закликала українців не втрачати пильність та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Заступниця міністра зазначила, що якщо лунає сирена, значить є дані про підвищену небезпеку.

Зараз дивляться

Коментуючи ситуацію на фронті, Маляр розповіла, що основне поле битви зараз – це Південь і Схід України. Вона поінформувала, що якщо РФ спочатку ставила за мету підкорити всю Україну, захопивши Київ, то зараз змінила тактику.

– Зараз вони намагаються все це поділити, умовно кажучи, на зони чи на шматки, на області чи частини областей. І вони рухаються в основному на Сході – насамперед це Донецька і Луганська області. Там тривають запеклі бої, обстріли відбуваються по всій лінії фронту, – заявила Маляр.

Бої тривають і на Харківщині, але там українські військові не дають ворогу просунутися і вибивають його з тимчасово зайнятих населених пунктів.

Маляр додала, що окупанти зараз також намагаються захопити Херсонську область. Водночас на тимчасово зайнятих територіях цієї області ворог не може встановити повний контроль, бо немає підтримки серед українців.

– Той факт, що поки що не відбулися і не можуть відбутися так звані референдуми, говорить про те, що Україна ефективно робить свою роботу. І вони не можуть встановити там свій контроль, – повідомила заступниця міністра.

Вона наголосила, що окупанти зустрілися із шаленим опором українців і не можуть використати людей для пропагандистської картинки.