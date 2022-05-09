Окупанти готуються до наступу на двох напрямках – генштаб ЗСУ

Війська РФ готуються до наступу на населені пункти на Ізюмському і Донецькому напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

З метою недопущення просування підрозділів Збройних Сил України зосередив на території Російської Федерації у Білгородській області до 19 батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття від контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону українських військ.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 75-ту добу.

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Фото: Генштаб ЗСУ