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Факти / Україна

Окупанти розлучили матір з дитиною, яких евакуювали з Азовсталі

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Окупанти розлучили матір з дитиною, яких евакуювали з Азовсталі

Під час евакуації з території заводу Азовсталь окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку.

Матір залишили у фільтраційному таборі, що влаштували російські окупанти.

– Під час останньої евакуації з території заводу Азовсталь окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої “ДНР”, – йдеться у повідомленні Азову.

До місця призначення в Запоріжжі, 8 травня доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме.

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