Під час евакуації з території заводу Азовсталь окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку.
Матір залишили у фільтраційному таборі, що влаштували російські окупанти.
– Під час останньої евакуації з території заводу Азовсталь окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої “ДНР”, – йдеться у повідомленні Азову.
До місця призначення в Запоріжжі, 8 травня доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме.
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