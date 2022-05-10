Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 75 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>415 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна

Пентагон побачив ознаки депортації українців до Росії

Маліновська Ангеліна Редактор сайту
Пентагон побачив ознаки депортації українців до Росії

Представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні повідомив, що міністерство оброни США побачило ознаки того, що росіяни перекидають українців до Росії “проти їхньої волі”.

На запитання про заяви України про те, що 1,2 мільйона українців наразі депортовані до Росії та утримуються у студентських містечках, Кірбі відповів:

– Ми безперечно бачили ознаки того, що українців переселяють з України до Росії. Ми маємо ознаки того, що українців проти їхньої волі відвозять до Росії.

При цьому Кірбі не зміг назвати загальну кількість переміщених українців, скільки таборів та як вони виглядають. Кірбі назвав таку дію РФ “безсовістою” і “не поведінкою відповідальної держави”.

Читайте
Депортація дітей як геноцид: Венедіктова розповіла про розслідування злочинів РФ

Джерело: CNN

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка