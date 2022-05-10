Пентагон побачив ознаки депортації українців до Росії

Представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні повідомив, що міністерство оброни США побачило ознаки того, що росіяни перекидають українців до Росії “проти їхньої волі”.

На запитання про заяви України про те, що 1,2 мільйона українців наразі депортовані до Росії та утримуються у студентських містечках, Кірбі відповів:

– Ми безперечно бачили ознаки того, що українців переселяють з України до Росії. Ми маємо ознаки того, що українців проти їхньої волі відвозять до Росії.

При цьому Кірбі не зміг назвати загальну кількість переміщених українців, скільки таборів та як вони виглядають. Кірбі назвав таку дію РФ “безсовістою” і “не поведінкою відповідальної держави”.

Джерело: CNN