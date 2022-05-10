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Факти / Україна

Під Харковом в районі Циркунів знайшли останки розстріляних українців

Валентина Летяк редакторка стрічки
Під Харковом знайшли останки розстріляних українців

Після звільнення територій на виїзді з Харкова в напрямку села Циркуни поліція знайшли останки трьох розстріляних українців та двох російських окупантів.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

За його словами, ще у перший день повномасштабної війни РФ проти України ЗСУ зупинили ворога в цьому місці, тоді вони розбили російську техніку та знищили декількох військових.

– Довгий час ця територія залишалася під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена. Слідчо-оперативна група нарешті може провести огляд місця події. Виявлено залишки тіл двох військових РФ та, на жаль, трьох наших громадян, які були розстріляні рашистами, – уточнив Болвінов.

Він сказав, що одного з українців комусь вдалося поховати, поліція вилучила тіла загиблих.

Під Харковом знайшли останки розстріляних українців
Під Харковом знайшли останки розстріляних українців
Під Харковом знайшли останки розстріляних українців
Під Харковом знайшли останки розстріляних українців
Під Харковом в районі Циркунів знайшли останки розстріляних українців / 2 фотографии

Раніше поліція звернулася до жителів звільнених населених пунктів Харківської області з проханням поки що не повертатися додому.

Зараз дивляться

За останні дні ЗСУ звільнили кілька сіл регіону, проте жити там все ще небезпечно через близькість до лінії фронту, нерозірвані снаряди та заміновані місця, які залишили після себе російські агресори.

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Фото: Нацполіція

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