Після звільнення територій на виїзді з Харкова в напрямку села Циркуни поліція знайшли останки трьох розстріляних українців та двох російських окупантів.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

За його словами, ще у перший день повномасштабної війни РФ проти України ЗСУ зупинили ворога в цьому місці, тоді вони розбили російську техніку та знищили декількох військових.

– Довгий час ця територія залишалася під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена. Слідчо-оперативна група нарешті може провести огляд місця події. Виявлено залишки тіл двох військових РФ та, на жаль, трьох наших громадян, які були розстріляні рашистами, – уточнив Болвінов.

Він сказав, що одного з українців комусь вдалося поховати, поліція вилучила тіла загиблих.

Під Харковом в районі Циркунів знайшли останки розстріляних українців / 2 фотографии

Раніше поліція звернулася до жителів звільнених населених пунктів Харківської області з проханням поки що не повертатися додому.

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За останні дні ЗСУ звільнили кілька сіл регіону, проте жити там все ще небезпечно через близькість до лінії фронту, нерозірвані снаряди та заміновані місця, які залишили після себе російські агресори.