У ніч з 8 на 9 травня 2022 року російські агресори вперше за час війни в Україні застосували для ударів по нашій території радянські крилаті ракети повітряного базування Х-22, носіями яких є стратегічні бомбардувальники типу Ту-22М3.

Йдеться про застосування шести ракет Х-22 по об’єктах у містах Донецької області, що розташовані в прифронтовій зоні. Решта деталей поки що невідомі.

Про це, спираючись на власні джерела, повідомило видання Defence-ua.

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Х-22 Буря – радянська/російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22.

Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) і площинних цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.

Створення авіаційного ракетного комплексу К-22 на базі надзвукового бомбардувальника Ту-22 з надзвуковою крилатою ракетою великої дальності Х-22 Буря почалось ще в 1958 році.

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Перші дослідні зразки виготовлені в 1962 році заводом № 256 ГКАТ в Дубні (з 1966 року – Дубненський машинобудівний завод).

Перший пуск ракети Х-22 в штатному режимі відбувся 2 листопада 1963 року. Через часті відмови апаратури випробування ракети затягнулися на кілька років, оскільки в 1965 році у ВПС було 105 літаків Ту-22 різних модифікацій і жодного ракетоносця. Але перспективну ракету прагнули отримати за всяку ціну.

У технічному плані підготовка ракети до застосування трудомістка і надзвичайно небезпечна через використання високотоксичних компонентів ракетного палива. Екіпірування техніків-ракетників включає захисний спецкостюм з товстої гуми та ізолюючий протигаз.

Під час заправлення вживаються серйозні запобіжні заходи – в режимі готовності перебуває аварійна команда.

У стройових частинах намагаються уникати заправляти ракети навіть під час навчань, якщо не очікується реальних пусків. Тому був розроблений і серійно випускався імітатор ракети Х-22 – І-098 для тренування льотних екіпажів.

Втім, імітаторів теж критично не вистачало. Тому в полках практикувалося використання бойових ракет зі знятим кілем. На них наносили червоний напис Навчальна і для реальних пусків не використовували.

Приблизна оціночна вартість ракети Х-22 близько $300-500 тис.

Тактико-технічні характеристики:

висота польоту: 11,5 -12,5 км;

стартова маса: 5 635 кг;

швидкість польоту: 3,5 махів;

дальність стрільби: 140 – 300 км;

висота застосування: 10 км.

Джерело: Defence-ua, за матеріалами ЗМІ

Фото: Вікіпедія