Сьогодні, 9 травня, жителі окупованих територій України не змогли почути виступ президента РФ Володимира Путіна на параді у Москві.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Так, під час проведення параду та виступу президента країни-агресора у Москві, трансляція з російського супутника на захоплені Росією українські регіони несподівано вимкнулась.

Нагадаємо, в Москві пройшов парад з нагоди 9 травня, під час якого президент Володимир Путін заявив, що повномасштабний напад на Україну був “превентивним”, бо США та НАТО не змогли забезпечити “гарантії безпеки для РФ”. Тому Росія дала “попереджувальну відсіч агресії” з боку НАТО.

Під час параду до 9 травня на Червоній площі не було начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

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Як повідомляють російські ЗМІ, парадом командував головнокомандувач сухопутних військ РФ, генерал Олег Салюков. А приймав парад міністр оборони РФ Сергій Шойгу.