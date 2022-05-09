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Факти / Україна

Шарль Мішель був змушений ховатися в укриття під час повітряної тривоги в Одесі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Шарль Мішель був змушений ховатися в укриття під час повітряної тривоги в Одесі

Голова Євроради Шарль Мішель, який 9 травня разом з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем прибув з візитом до Одеси, був вимушений тікати до бомбосховища, коли почалася повітряна тривога.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє німецьке видання Bild. Разом із ним до одного із найближчих укриттів Одеси прослідував і глава українського уряду.

– Я приїхав святкувати День Європи в Одесу, місто, де Пушкін сказав, що “Європу можна відчути”. І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет і свою свободу від російської агресії. Ви не самотні. ЄС підтримує вас, – написав Шарль Мішель у своєму Twitter.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Шарль Мішель в Одесі встиг побачити той самий житловий будинок, де внаслідок ракетного удару загинули тримісячна дівчинка, її мама й бабуся.

– Жахливе горе, яке прийшло в цю та ще тисячі українських родин. Маємо зупинити росію та притягнути її до відповідальності. Європейський Союз поряд із нами в цій боротьбі, – написав Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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Фото: Денис Шмигаль

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Джерело: Bild

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