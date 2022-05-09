Шмигаль розповів, чи дозволять чоловікам виїжджати з України під час війни

Рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових, зазначив глава українського уряду. Чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, допоки триває війна з Росією.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна.

– Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові ухвалюють рішення, але я вважаю, що поки що йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні, – сказав глава уряду.

За даними Кабміну, Україну залишили близько 5 мільйонів людей.

– Офіційно зафіксована цифра – це 4,7 мільйона. За останні трохи більше двох тижнів 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо за наповненістю міст, відновленням роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%, – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 75-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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