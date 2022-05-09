Шпигував для РФ: на Львівщині затримали агента російських спецслужб

У Львівській області затримано підозрюваного у шпигунстві на користь російських агресорів. Про це у понеділок, 9 травня, повідомляє пресслужба управління СБУ на Львівщині.

– Служба безпеки України запобігла передачі важливої ​​розвідувальної інформації ворожим спецслужбам. Зрадник планував здійснити підривну діяльність на території Львівщини. Слідство встановило, що українець тривалий час підтримував зв’язок із представником спецслужби Росії. За завданням куратора зрадник збирав інформацію для проведення підривної діяльності на шкоду нашій державі, – йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що контррозвідники блокували можливість передачі важливої ​​інформації ворогові.

Підозрюваному тим часом повідомили про підозру у скоєнні державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу України). Слідчі дії, тим часом, продовжуються.