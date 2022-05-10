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Факти / Україна

У цій війні Путін веде іншу тактику, намагається вчиняти непередбачувані дії – Маляр

Маліновська Ангеліна Редактор сайту
У цій війні Путін веде іншу тактику, намагається вчиняти непередбачувані дії – Маляр

В ефірі інформаційного телемарафону заступник міністра оборони України Анна Маляр заявила, що приурочення тих чи інших дій, в тому числі військових, до конкретних дат – це надзвичайно передбачувана тактика, а у цій війні Росія веде іншу тактику.

– З одного боку, 9 травня – це ключова скрепа, на якій росіяни будують свою міфологію про нібито їхній героїзм. Але, з іншого боку, приурочення тих чи інших дій, в тому числі бойових, до конкретних дат – це надзвичайно передбачувана тактика. Наразі, в цій війні Путін веде іншу тактику. Він намагається вчиняти такі дії, які зроблять його непередбачуваним, – каже Маляр.

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Заступник міністра оборони додала, що в українському суспільстві чомусь панували дуже різні думки щодо ймовірних дій російських військових сил.

– Вважали, що по Західній Україні ворог не буде бити ракетами, але ракетні обстріли відбуваються. Потім, були припущення, що російські війська не будуть руйнувати цивільні об’єкти, але ворог кожен день руйнує цивільну інфраструктуру країни. Крім того, навіть те, що стосується уражень військових об’єктів, складна ситуація щодо логіки та доцільності дій з боку противника. Швидше за все, це саме план, пов’язаний з тим, щоб він був непередбачуваний. Така зрозуміла тактика ведення війни, – зазначила Маляр.

Крім того, вона повідомила, що навіть якщо взяти до уваги сьогоднішню промову Путіна, видно, що ситуація для Росії дуже важка і вони це розуміють.

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