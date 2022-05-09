Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

– Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом і нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити, – зауважив президент.

Володимир Зеленський додав, що мільйони українців боролися з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вони вигнали нацистів з Донецька, Луганська, Ялти, Сімферополя, Керчі і усього Криму; звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. Сьогодні ці міста особливо надихають на перемогу.

– У День перемоги над нацизмом ми боремося за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємось, що переможемо. У чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книгу – це підручник з історії України. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати і робити правильні висновки, – пояснив президент.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна пережила різні війни. Але всі вони мали один фінал – нашу землю засівали кулі і снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння. Бо немає кайданів, які можуть скувати вільний дух українців і немає окупанта, який зможе прижитися на нашій вільній землі.

Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч це орда або нацизм, або суміш першого і другого, якою є нинішній ворог – ми перемагаємо, бо це наша земля.

– Ми ніколи не воювали проти когось. Ми завжди воюємо за себе. За свою свободу, незалежність. Щоб перемога наших предків була недаремною. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два Дні перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України, – переконаний президент.