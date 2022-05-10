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Факти / Світ

Україна “дуже ймовірно” розіб’є армію РФ – голова Міноборони Британії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Бен Воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що вважає “дуже ймовірним”, що Україна розіб’є армію РФ. Про це він заявив під час брифінгу у Лондоні, пише ВВС.

Він уточнив, що у російських військ досить швидко закінчується високоточна зброя, а це є великою проблемою – над заміною доведеться працювати кілька днів, якщо не місяці.

– Цілком можливо, що Україна розіб’є російську армію, – сказав британський міністр.

Уоллес назвав “абсурдним” те, що на параді на честь 9 травня в Москві не було видно жодного почуття провини або “зустрічі з реальністю щодо того, що сталося з репутацією Росії, а також з російськими солдатами… і тим, що вони робили зі своїми українськими братами та сестрами”.

– Те, що Путін має зазнати поразки в Україні, очевидно, є нашою ключовою політичною місією, – сказав міністр.

При цьому він наголосив, що саме Україна має обрати, як саме буде завершено цю війну.

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Джерело: BBC

Фото: Getty Images

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