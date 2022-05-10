Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що вважає “дуже ймовірним”, що Україна розіб’є армію РФ. Про це він заявив під час брифінгу у Лондоні, пише ВВС.

Він уточнив, що у російських військ досить швидко закінчується високоточна зброя, а це є великою проблемою – над заміною доведеться працювати кілька днів, якщо не місяці.

– Цілком можливо, що Україна розіб’є російську армію, – сказав британський міністр.

Уоллес назвав “абсурдним” те, що на параді на честь 9 травня в Москві не було видно жодного почуття провини або “зустрічі з реальністю щодо того, що сталося з репутацією Росії, а також з російськими солдатами… і тим, що вони робили зі своїми українськими братами та сестрами”.

– Те, що Путін має зазнати поразки в Україні, очевидно, є нашою ключовою політичною місією, – сказав міністр.

При цьому він наголосив, що саме Україна має обрати, як саме буде завершено цю війну.