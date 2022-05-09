Вбили пострілами в голову: під Києвом знайшли могилу з тілами трьох чоловіків

Під Києвом на узбіччі дороги поблизу селища Макарів Київської області правоохоронці виявили чергове поховання цивільних, вбитих російськими військовими під час тимчасової окупації.

У могилі знайшли тіла трьох чоловіків, вбитих пострілами в голову, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво у розслідуванні здійснює Києво-Святошинська окружна прокуратура.

У Київській області після звільнення від російських окупантів триває пошук захоронень місцевих жителів, закатованих росіянами.

Днями у Бучанському районі знайдено поховання чотирьох людей, серед них – 10-річна дівчинка та троє дорослих людей.

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Тіла направили до моргу для проведення судово-медичних експертиз.

Вже відомо, що дитина загинула від осколкових поранень внаслідок ворожого авіаудару, 58-річного чоловіка окупанти розстріляли впритул біля власного будинку, 69-річна жінка стала жертвою ворожого обстрілу.

А 92-річна бабуся загинула у власній оселі, в якій виникла пожежа внаслідок ворожої атаки.