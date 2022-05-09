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Факти / Україна

ЗСУ зачищають розбомблену окупантами Білогорівку – глава Луганської ОВА

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
ЗСУ зачищають розбомблену окупантами Білогорівку – глава Луганської ОВА

9 травня у селі Білогорівка Луганської області ЗСУ розпочали зачистку. Напередодні війська окупантів перейшли у Білогорівку через понтонну переправу.

Цю інформацію під час включення в ефір одного з телеканалів підтвердив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

– Щойно приберуть всіх “зайвих” – рятувальники зможуть почати розбирати завали у школі та сусідньому селі Шипілове, де 11 мешканців заблоковані у підвалі приватного будинку… Маємо надію, що вони дочекаються, – зазначив він.

Нагадаємо, два дні тому, 7 травня російські окупанти здійснили авіаудар по Білогорівці, невеличкому селу під Лисичанськом. Бомба впала прямо на місцеву школу, де в укритті ховалися близько 90 мешканців села.

Також постраждав і сільський будинок культури, де також перебували люди.

Станом на 9 травня з-під завалів у Білогорівці вдалося дістати лише 30 людей. Найімовірніше, що решта 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули.

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