Для ремонту техніки: окупанти хочуть запустити цехи заводу Ілліча у Маріуполі

У Маріуполі на металургійному комбінаті ім. Ілліча російські окупанти збираються запустити ремонтну базу для своєї військової техніки.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, загарбники закликають працівників заводу з’явитись у приміщення Нікополь-провідансу 12 травня.

– Однак про повноцінний запуск заводу не йдеться з багатьох причин. Фактично окупанти збираються зробити на заводі ММК ім. Ілліча ремонтні цехи для танків та БТРів. Але знову проблема – кадри. Для того і збирають людей, – пояснив Андрющенко.

Сьогодні на брифінгу представник Міноборони США повідомив, що на думку Пентагону, санкції дуже вплинули на російську оборонну промисловість.

Тому Росія має проблеми із запасами високоточних боєприпасів та із заміною високоточної зброї. У Пентагоні вважають, що саме санкції дуже вплинули на здатність російської армії поповнювати запаси.

Тим часом британська розвідка повідомляє: оскільки війна триває довше, ніж розраховували в РФ, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, сильно виснажені. Через це Росія вимушена використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси.