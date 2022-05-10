Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 9 травня 2022 року. За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.
Розклад потягів з Києва:
- 22:47 46/45 Лозова – Ужгород
Графік руху потягів, які 10 травня курсують з Києва за кордон:
- 08:30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
- 14:07 749/750 Київ-Пас – Відень
- 19:13 67/68 Київ-Пас – Варшава
Графік руху платних потягів, які 10 травня курсують з Києва:
- 03:18 21/22 Київ-Пас – Львів
- 06:30 174/173 Запоріжжя-1 – Хмельницький
- 06:30 176/175Кам ́янське- Пасажирська – Жмеринка
- 06:59 1/2 Миргород – Харків-Пас
- 07:20 786/785 Київ-Пас – Шостка
- 08:00 722 Київ-Пас – Харків-Пас
- 12:11 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 12:17 885 Київ-Пас – Рівне
- 14:20 45/46 Ужгород – Лозова
- 14:25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
- 15:02 55/56 Фастів – Львів
- 15:17 867 Київ-Пас – Гречани
- 17:00 705/706 Київ-Пас – Пшемисль
- 17:12 13/14 Київ-Пас – Солотвино 1
- 17:42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
- 17:42 792/791 Київ-Пас – Кременчук
- 18:30 81/82 Київ-Пас – Ужгород
- 19:06 43/44 Славута 1 – Івано-Франківськ
- 19:48 95/96 Київ-Пас – Ворохта20:05 29/30 Київ-Пас – Ужгород
- 20:12 49/50 Козятин – Трускавець
- 20:21 57/59 Київ-Пас – Ворохта
- 20:21 60/58 Київ-Пас – Чоп
- 21:07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 21:15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 21:22 97/98 Київ-Пас – Ковель
- 21:2876/75 Київ-Пас – Кривий Ріг
- 21:54 164/163 – Київ-Пас – Харків-Пас
- 22:22 7/8 Київ-Пас – Тернопіль22:37 91/92 Київ-Пас – Львів
- 22:54 23/24 Ковель – Київ-Пас
- 23:05 176/175 Дніпро – Олександрія
- 23:59 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.
Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.
Фото: Укрзалізниця