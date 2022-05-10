Коригував артобстріли об’єкта Укроборонпрому: СБУ затримала агента РФ

Служба безпеки України у вівторок, 10 травня, повідомила, що змогла затримати агента, який коригував артилерійські обстріли по об’єкту Укроборонпрому, а також виманила на підконтрольну територію колаборанта, який ховався у тимчасово окупованому Росією Херсоні.

Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою СБУ.

Крім того, повідомляється, що на Миколаївщині спецназівці встановили та затримали коригувальника вогню, який допоміг ворожій артилерії пошкодити Миколаївський бронетанковий завод.

Також на Херсонщині завдяки спецоперації СБУ вдалося виманити колаборанта, який інформував окупантів про функціонування військових та правоохоронців.

На Донеччині оголосили про підозру в держзраді посадовцю з Азовсталі, який здав окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

На Сумщині тим часом затримано депутата райради. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

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