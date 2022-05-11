Унаслідок розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України місто Волноваха (Донецька область) зруйновано на 90%.
Про це поінформував сьогодні на брифінгу голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.
– Місто зруйновано на 90%, у місті немає електрики, водопостачання, газопостачання, українських мобільних операторів, – наголосив нардеп.
При цьому окупанти намагаються створити “картинку” для російської пропаганди про буцімто “визволення” українського міста. За словами Лубінця, російські загарбники збирали в зруйновану школу дітей, щоб показати “картинку” запуску навчального процесу.
– Стоять умовно 100 дітей, якісь вчителі. При цьому працюють вісім “журналістів” з РФ, всі вони в бронежилетах і касках. Дітей і дорослих вигнали просто так. Жодного навчального процесу не було, картинку зняли, всі розійшлися, – розповів Лубінець.
За його даними, на 9 травня окупанти прибрали центральну вулицю Волновахи і вигнали людей на “заходи” на фоні поруйнованого міста.
За інформацією нардепа, до повномасштабної війни у Волновасі проживало 25 тис. людей. Зараз же в місті залишилося близько 2,5-3 тис. населення (тобто 10-15%).
Лубінець зазначив, що більша частина мешканців Волновахи виїхали на підконтрольну українській владі територію.
А ті, хто вчасно не зміг, зараз вимушено виїжджають на територію РФ. У таких людей окупанти часто забирають українські документи, знімають відбитки пальців і відправляють їх у найбільш депресивні регіони РФ.
Важкі бої за Волноваху точилися від початку березня. Тоді голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповідав, що інфраструктура міста повністю зруйнована, і бої відбуваються за його територією.
6 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Волновасі почесну відзнаку Місто-герой України.
Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv