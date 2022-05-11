Унаслідок розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України місто Волноваха (Донецька область) зруйновано на 90%.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.

– Місто зруйновано на 90%, у місті немає електрики, водопостачання, газопостачання, українських мобільних операторів, – наголосив нардеп.

При цьому окупанти намагаються створити “картинку” для російської пропаганди про буцімто “визволення” українського міста. За словами Лубінця, російські загарбники збирали в зруйновану школу дітей, щоб показати “картинку” запуску навчального процесу.

– Стоять умовно 100 дітей, якісь вчителі. При цьому працюють вісім “журналістів” з РФ, всі вони в бронежилетах і касках. Дітей і дорослих вигнали просто так. Жодного навчального процесу не було, картинку зняли, всі розійшлися, – розповів Лубінець.

За його даними, на 9 травня окупанти прибрали центральну вулицю Волновахи і вигнали людей на “заходи” на фоні поруйнованого міста.

За інформацією нардепа, до повномасштабної війни у Волновасі проживало 25 тис. людей. Зараз же в місті залишилося близько 2,5-3 тис. населення (тобто 10-15%).

Лубінець зазначив, що більша частина мешканців Волновахи виїхали на підконтрольну українській владі територію.

Зараз дивляться

А ті, хто вчасно не зміг, зараз вимушено виїжджають на територію РФ. У таких людей окупанти часто забирають українські документи, знімають відбитки пальців і відправляють їх у найбільш депресивні регіони РФ.

Важкі бої за Волноваху точилися від початку березня. Тоді голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповідав, що інфраструктура міста повністю зруйнована, і бої відбуваються за його територією.

6 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Волновасі почесну відзнаку Місто-герой України.

Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv