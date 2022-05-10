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Факти / Україна

Перший півфінал Євробачення 2022 – де дивитися

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Перший півфінал Євробачення 2022 – де дивитися

Перший півфінал Євробачення 2022 року відбудеться 10 травня. Цього року він пройде в Турині (Італія). На сцену вийдуть представники 17 країн, у тому числі й України, яку представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania під шостим номером.

Початок першого півфіналу Євробачення 2022 о 22.00 за київським часом. Ведучими грандіозного шоу у Турині будуть співачка Лаура Паузіні, музикант Міка та телеведучий Алессандро Каттелан.

Онлайн-трансляція Евробачення 2022 буде доступна на Фактах Life.

У цьому півфіналі українці можуть проголосувати за будь-якого учасника, окрім Kalush Orchestra, оскільки країна не може голосувати за свого представника. Щоб віддати голос за уподобаного учасника Євробачення 2022, потрібно надіслати СМС-повідомлення на номер 7576 із номером свого фаворита. Докладніше про те, як голосувати і чи можна надіслати СМС-повідомлення за Kalush Orchestra, за посиланням.

По телевізору пряму трансляцію можна переглянути на телеканалі UA: Культура.

Також можна буде дивитися конкурс на онлайн-майданчиках:

Зараз дивляться

Спеціальна трансляція з коментаторської студії проходитиме на YouTube-каналі Євробачення Україна.

Актуально про Євробачення 2022

Нагадаємо, що другий півфінал пісенного конкурсу пройде 12 травня, а фінал – 14 травня. Варто зазначити, що букмекери прогнозують перемогу Kalush Orchestra. Станом на 8 травня їх шанси оцінювали в 47%, тоді як на другому місці Італія – ​​11%.

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Фото: Eurovision

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