План РФ – перетворити Україну на концтабір: засновник Азову Білецький

Засновник та перший командир полку Азов Андрій Білецький в інтерв’ю для спецпроєкту ICTV Україна на зв’язку заявив про те, що план Росії – перетворення нашої країни на концтабір.

– Росгвардія відправляла в Китай комісію для того, щоб ознайомитися з концепцією цифрового концтабору і контролю населення. Вони про це всерйоз думали ще перед війною і були безпосередньо заточені на такий хід подій. Тобто їх концепцією було розбиття всієї України на сектори і перетворення країни на величезний концтабір різного рівня жорстокості. І тому, ведучи перемовини, ми повинні чітко розуміти ту “перспективу”, яку вони нам намалювали, – розповів він.

За словами Білецького, в Маріуполі вже існують наджорстокі концтабори. І це не враховуючи СІЗО, яке наповнене нашими поліцейським і проукраїнськими активістами.

Крім того, людей або змушують мобілізуватися в армію так званої ДНР, або нести трудову повинність за харчі, зокрема збирати трупи. І це проблема не тільки Маріуполя. Вона значно ширша.

Про Азов як найелітнішу бойову одиницю світу, її склад, співвідношення сил в Маріуполі, використання хімічної зброї і пересувні крематорії – йдеться у новому інтерв’ю проєкту Україна на зв’язку. Ведуча Оксана Гутцайт спілкується з героями нашого часу, тримаючи руку на пульсі подій, що турбують кожного.