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Факти / Україна

Сміливість бути Україною: Зеленський оприлюднив ролик про мужність українців

Юлія Соколова редакторка стрічки
Сміливість бути Україною: Зеленський оприлюднив ролик про мужність українців

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеоролик, присвячений мужності українців під час повномасштабної війни з країною-агресором Росією.

Відео опубліковано в офіційних акаунтах глави держави в соцмережах. Воно супроводжується хештегом #BRAVEUKRAINE (дослівно – Хоробра Україна).

– Бути сміливим – це захищати, рятувати, лікувати, допомагати, забезпечувати й робити ще безліч прекрасних речей для своїх людей і країни. Бути сміливим – бути Україною, – наголосив Зеленський у підпису до відео.

Сам ролик починається словами: Сміливість – це зазвичай про людей.

Далі представлено відеоряд з кадрами, зробленими під час повномасштабної війни в Україні.

На відео можна побачити момент евакуації мирних людей із заводу Азовсталь у Маріуполі; мужніх українських військових, які боронять нашу державу; співробітників ДСНС, які у такий важкий час організовують дозвілля для дітей; песика Патрона, який працює в команді чернігівських рятувальників та бере участь у розмінуванні території України; кадри евакуації українців, які тікали від війни та переховувалися в бомбосховищах; кадри руйнувань, спричинених жорстокими обстрілами військ РФ.

Зараз дивляться

Відеоряд супроводжується надписом: Сміливість бути Україною.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заснував почесну відзнаку За мужність та відвагу. Цією відзнакою будуть вшановувати бойові звитяги Збройних сил України та інших формувань у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

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Фото: Офіс президента

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