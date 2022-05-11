У напрямку Луцька та Рівного. Білорусь перекидає танки до кордону України

Білорусь перекидає танки у напрямку Пінська.

Це найближче місто до кордону України. Воно розташоване у напрямку міст Луцьк та Рівне.

Також джерело додає відео колони танків, які перевозять залізничними коліями.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Білорусь масово стягує війська не лише до кордонів України, а й до кордонів Польщі. Також триває розконсервація техніки та виклики резервістів до військкоматів.

Білоруські активісти інформували, що у напрямку українських кордонів із Мінська рухаються установки Смерч та Точка-У.

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Джерело: Інсайдер