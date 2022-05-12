Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 77 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 060 дорослих
Факти / Україна

Був чемпіоном Києва з боксу: у боях за Азовсталь в Маріуполі загинув Артем Моша

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Був чемпіоном Києва з боксу: у боях за Азовсталь в Маріуполі загинув Артем Моша

11 травня стало відомо, що у боях за Азовсталь у Маріуполі загинув Артем Моша. Він професійно займався спортом і був чемпіоном Києва з боксу.

Трагічною звісткою про смерть Артема поділилася його матір, Ірина Єгорченко. На своїй сторінці у Facebook вона також оприлюднила фрагмент останньої переписки з сином.

Артем Моша загинув у Маріуполі 8 травня.

– Він загинув гідно, захищаючи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився, бився. Ти був дуже хорошим сином. Побачимося, синку, на небесах.

Мама, яка любить і чекає зустрічі. Ми побачимося. Дякуємо за мирне небо, – написала матір Артема.

Також слова співчуття написали представники недільної школи, куди раніше ходив Артем.

Джерело: Ірина Єгорченко

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка