11 травня стало відомо, що у боях за Азовсталь у Маріуполі загинув Артем Моша. Він професійно займався спортом і був чемпіоном Києва з боксу.

Трагічною звісткою про смерть Артема поділилася його матір, Ірина Єгорченко. На своїй сторінці у Facebook вона також оприлюднила фрагмент останньої переписки з сином.

Артем Моша загинув у Маріуполі 8 травня.

– Він загинув гідно, захищаючи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився, бився. Ти був дуже хорошим сином. Побачимося, синку, на небесах. Мама, яка любить і чекає зустрічі. Ми побачимося. Дякуємо за мирне небо, – написала матір Артема.

Також слова співчуття написали представники недільної школи, куди раніше ходив Артем.

Джерело: Ірина Єгорченко