Чекає на зустріч з бабусею: чотирирічну Алісу з Азовсталі забрали родичі

Історія чотирирічної Аліси, про яку світ дізнався з шокуючого відео, знятого на Азовсталі у Маріуполі, продовжується. 11 травня дівчинку до себе на Захід України забрав рідний дядько.

Хорошою новиною у своєму Telegram-каналі поділилася уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Сьогодні до Запоріжжя, де тимчасово прихистили дитину, приїхав її родич. Наразі Аліса разом з дядьком прямує до безпечного регіону на Заході України, – написала вона.

За словами Людмили Денісової, далі на дівчинку чекатиме зустріч з бабусею, яка приїде до маленької онуки з Польщі. Саме бабуся стане тимчасовим опікуном Аліси.

– Ця історія матиме щасливе завершення лише після звільнення мами дівчинки з фільтраційного табору та повернення її з окупованої території, – підсумувала Людмила Денісова.

Нагадаємо, чотирирічна Аліса разом зі своєю мамою, які перебували під постійними обстрілами у бомбосховищі на Азовсталі, змогли евакуюватися.

Дорогою їхній автобус зупинили: на очах Аліси окупанти вивели її маму і забрали із собою, дізнавшись, що жінка – медик.

Після цього близько доби чотирирічна дівчинка сама їхала до Запоріжжя. Там маленьку Алісу тимчасово прихистила заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова.

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Журналістам дівчинка зізналася, що мріє лише про одне – знову побачити маму і більше з нею не розлучатися.