Ціни на нафту зросли на 5-6% через РФ

Після двох тижнів знижень, ціна на нафту в середу, 11 травня, різко зросла на тлі побоювань щодо Росії. Про це повідомляє CNN.

Як уточнюється, у США нафта підскочила одразу на 6,3% – до 105,97 долара за барель на недавніх торгах.

Нафта Brent, світовий стандарт, подорожчала на 5,2% до 107,75 долара за барель.

Як уточнюється, коливання ціни відбувається на тлі невизначеності щодо постачання російських енергоресурсів до Європи.

Тим часом, американська нафта впала в ціні на 9% порівняно з попередніми двома днями, завершивши вівторок на рівні 99,76 долара за барель.

Волатильність виникає у міру того, як ціни на заправках продовжують зростати, сприяючи високій інфляції, що охопила економіку США.