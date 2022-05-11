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Факти / Україна

Гатили з Градів: окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Гатили з Градів: окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування

11 травня російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область з Градів.

Інформацію про обстріли Зеленодольської громади у своєму Telegram-каналі підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Поціновувачі “русского мира” били з Градів. Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці, – заявив він.

Валентин Резніченко також підтвердив, що володіє інформацією про руйнування будинків, однак подробиць не повідомив.

За попередніми даними, мирні мешканці внаслідок обстрілів Зеленодольської громади не постраждали.

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