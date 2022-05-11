11 травня російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область з Градів.
Інформацію про обстріли Зеленодольської громади у своєму Telegram-каналі підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
– Поціновувачі “русского мира” били з Градів. Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці, – заявив він.
Валентин Резніченко також підтвердив, що володіє інформацією про руйнування будинків, однак подробиць не повідомив.
За попередніми даними, мирні мешканці внаслідок обстрілів Зеленодольської громади не постраждали.
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