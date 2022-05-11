Карта бойових дій на 11.05.2022 – ситуація на фронті

На 77-му добу повномасштабної війни найбільша активність російських загарбників спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 11.05.2022

На Слобожанському напрямку ворог намагається всіляко завадити подальшому просуванню українських військ у бік кордону та розвідує позиції підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від Харкова.

Вкривають вогнем українських військових росіяни й на Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступ, щоб взяти під повний контроль Рубіжне, а також захопити Лиман та Сєвєродонецьк.

За підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії армія РФ не припиняє йти штурмом на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках.

Зараз дивляться

У Маріуполі ворог блокує підрозділи ЗСУ в районі заводу Азовсталь, відкриваючи вогонь із артилерії, танків та завдаючи ракетно-бомбових ударів.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи росіян намагаються покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському напрямку ворог обстрілює позиції українських захисників та застосовує комплекси радіоелектронної боротьби, щоб придушити канали радіозв’язку.

Під артилерійським вогнем ворога перебувають українські підрозділи і на Криворізькому напрямку.

Щоб закріпитися на захопленій території, армія РФ створює нові позиції в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.

На Таврійському напрямку, щоб скувати дії підрозділів Сил оборони, росіяни вдаються до демонстративних дій, вдосконалюють інженерне обладнання своїх позицій та поповнюють запаси.

Напруженою залишається ситуація в Придністровському регіоні Молдови на Бессарабському напрямку. Там підрозділи оперативної групи російських військ і надалі перебувають у повній бойовій готовності.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямку ситуація упродовж доби суттєвих змін не зазнала.

Армія РФ продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України ракетно-бомбовими ударами та артилерійськими обстрілами.

У відповідь авіація Повітряних сил завдає вогневих ударів із повітря та підтримує бойові дії українських військ.

Підрозділи протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ упродовж доби уразили чотири безпілотники типу Орлан-10.

А одна з бригад десантно-штурмових військ ЗСУ знищила вертоліт Мі-24.

Тим часом українські військові лише на території Донецької та Луганської областей упродовж 10 травня відбили 12 атак ворога, знищивши:

12 танків,

чотири артилерійські системи,

19 одиниць бойової броньованої техніки,

сім автомобілів,

дві одиниці спеціальної інженерної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 77-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW