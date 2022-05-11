Російські війська продовжують наступ у Східній операційній зоні, найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 травня.

За його даними, на Донбасі росіяни намагаються отримати повний контроль над Рубіжним, а також наступати у напрямку Лиману, Курахового та Новопавлівки.

– На Бахмутському напрямку з метою підготовки наступу російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківку Луганської області, успіху не мав, – кажуть в Генштабі.

Ворогу також не вдається взяти під контроль Азовсталь у Маріуполі, тому він продовжує завдавати по заводу артилерійських та авіаційних ударів.

У Харківській області окупанти перейшли до оборони. Окрім того, тут ЗСУ звільнили сьогодні населений пункт Питомник.

На території Брестської та Гомельської областей Білорусі, тобто уздовж кордону з Україною, РФ продовжує укріплювати оборонні позиції, проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу.

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Раніше у Генштабі повідомили, що ЗСУ вдалося зупинити наступ армії РФ, а на деяких напрямках ворог перейшов до оборони.

Зокрема, після невдалої спроби оточити Харків російські війська перейшли до оборони, схожа ситуація і на Ізюмському напрямку, тому ворог зараз перекидає свої сили на Луганський напрямок.