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Факти / Україна

Наче зомбі-апокаліпсис: місцева жителька про Херсон під контролем РФ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Херсон

Мешканка південноукраїнського міста Херсона стверджує, що вулиці міста виглядають як під час “зомбі-апокаліпсису” після того, як його окупували російські війська.

Про це вона сказала в інтерв’ю CNN, опублікованому 11 травня.

Вона уточнила, що російське повномасштабне вторгнення, що почалося 24 лютого, завдало їй фізичної та психологічної шкоди.

– Ви бачите всі ці порожні полиці в магазинах, ви бачите всіх цих озброєних людей, які виходять, щоб просто пройти повз вас вулицею, і це жахливо, тому що вони всюди в місті. Тож це важко, – описала вона.

Мешканка також поділилася, що боїться російських солдатів, які патрулюють місто, і що ніхто з її знайомих не хоче бути частиною Росії.

– Я не знаю жодної людини, яка хотіла б приєднатися до тимчасово окупованого Росією Криму як до частини РФ. Я не знаю жодної такої людини в Херсоні… вони не хочуть бути частиною Російської Федерації; вони бачили, що зробили росіяни, – заявила вона.

За словами цієї жінки, багато людей поїхали з міста, і воно порожніє вже після 15.00.

– Схоже на зомбі-апокаліпсис, тут немає нікого. Вранці багато людей, а зараз я бачу, що наше місто повільно помирає, на жаль, – сказала вона.

Жителька Херсона розповіла CNN, що хоче покинути місто, як і багато її друзів, але це дуже складно, тому що зараз немає офіційних евакуаційних коридорів, а також у місті знаходяться десятки російських блокпостів. Крім того, міський залізничний вокзал не працює з того часу, як росіяни захопили місто, і тепер російські війська використовують його як базу.

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Джерело: CNN

Фото: Міноборони

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